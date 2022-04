Nepričakovan obrat v odnosu med Sandijem in Kate #video

"Zdaj, pred ceremonijo, se ti jaz res iskreno opravičujem, ker se ti do zdaj še nisem. Ni ti treba biti jezen. Zgodilo se je, kar se je. Vse je bilo obojestransko. Nihče ni kriv tukaj. Vsi smo prosti in svobodni, zato je prišlo do tega. Ampak na to pozabiva in poskusiva se osredotočiti na to, da zgradiva najino prijateljstvo. Jaz bom vso svojo moč namenila temu," je pogovor začela Kate.

Sandi ji je odvrnil, da se strinja ter da je zdaj veliko boljše volje in pomirjen. "To, da se nekdo iskreno opraviči, je zame izredno pomembno v življenju. Zavora v meni se je sprostila."

"Moje opravičilo je bilo zelo iskreno. Priznala sem, kar sem naredila," je v izjavi povedala Kate. Sandiju je nato rekla, naj tudi on prizna, da se nima za kaj pritoževati, ker nista v zvezi. Oba sta se nato strinjala, da je ključno medsebojno spoštovanje.

"Osredotočiva se na to, da bova boljše volje, da bova lepo komunicirala in se držala pravil, ki nama jih je dala Milena, in da jih bova uporabljala v najinem prijateljstvu," je predlagala Kate svojemu možu. Sandi se je strinjal, pogovor pa sta zakonca končala z objemom.

"Še vedno imam pomisleke," je priznal Sandi, ki bo nocoj moral sprejeti odločitev, ali bo še vztrajal v eksperimentu ali ga bo zapustil. Kakšna je bila njegova odločitev in odločitev preostalih udeležencev šova, izveste v nocojšnji oddaji.

