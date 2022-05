Napetost ne pojenja: "Če bi bil iskren, bi eksperiment zapustil po treh sekundah" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V šovu Poroka na prvi pogled, ki bo na sporedu nocoj ob 21. uri, bomo spremljali pare, ki bodo na romantičnih izletih poskušali strniti vtise dosedanje skupne poti. Po hudem prepiru se še vedno močno čuti napetost med Sanelo in Andražem, ki nikakor ne najdeta skupnega jezika.

Sanela je med pogovorom priznala, da se ji je v šovu zgodilo kar nekaj stvari, ki so jo močno prizadele, Andraž je to potrdil tudi zase in svojo ženo vprašal, če kdaj razmišlja o tem, zakaj se ji takšne stvari zgodijo.

"Definitivno preizkuša moje potrpljenje in glede na to, kako potrpežljiva sem, si lahko samo čestitam," je dejala vidno razburjena Sanela.

Andraž je nato poudaril, da skuša biti samo iskren. "Če bi bil iskren že prej, sploh ne bila danes tukaj, kjer sva." Sanelo je nato zanimalo, če Andraž do sedaj ni bil iskren. "Seveda, da nisem bil. A to si šele zdaj opazila?!" je vprašal začudeno. Na samem je pojasnil, da je bil iskren samo na ceremonijah in med prepiri, sicer bi z eksperimentom oba bistveno prej zaključila.

Sanela ga je nato prosila, da ji razkrije, kaj bi bilo, če bi bil nenehno iskren. "Če bi bil iskren, bi eksperiment zapustil po treh sekundah, ko sva se spoznala." Sanela ga je nato vprašala, če se je potemtakem pretvarjal že od začetka, Andraž pa je ponovno brez olepšav priznal: "Ja, seveda, kako pa drugače?!"

Nato je pojasnil, da je kakšno lepo stvar o Saneli povedal samo zato, ker je želel biti spoštljiv in zadevo olepšati. "Že zelo dolgo me ni nihče prizadel tako, kot me je Andraž," je bila nad slišanim razočarana Sanela. Več v zgornjem videu.

Kako se je njun romantični izlet končal in s kakšnimi občutji so se spopadali ostali udeleženci šova, ko so pogledali nazaj na prehojeno pot v eksperimentu in razmišljali o morebitni skupni prihodnosti, izveste v nocojšnji oddaji.

