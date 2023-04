Anna bo dvignila pritisk tako Maši kot Tini #video

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, pare ponovno čaka skupna večerja. Na njej bo daleč najbolj napeto vzdušje do zdaj, za kar bo v največji meri poskrbela Anna in s tem dvignila pritisk Maši in Tini.

“To je šlo danes čisto narobe, f**. Sploh ne vem, kaj se je danes zgodilo s to našo večerjo,” se je za glavo prijela Maša. Podobna občutja so prevevala tudi Tino, ki je priznala, da bi najraje vstala in šla, saj se ji zdi vzdušje na večerji težko.

“Meni se zdi, kakor da želi Ana vse nekaj učiti in jim svetovati, kako je prav, ker samo ona ve, kako je prav. Zato mi gre tudi malo na živce, ker stalno govori eno in isto. Ona je mogoče dobila občutek, da jo napadam, ampak jaz sem želela res samo spremeniti temo in dinamiko, saj vidiš kakšna večerja je,” je še pripomnila Maša.

Tina se je strinjala, da jih vse vleče dol, razkrila pa tudi, kaj gre pri Anni na živce njej: “To, da se recimo poskušaš od neke teme odmakniti, ona pa kar sili v to temo. To me zelo nervira.” Mašo je nato zanimalo, kako pa Tina sprjeema vse njene komentarje, na njeno razmerje z Blažem, ker bi sama ob takem poseganju v njun odnos izgubila živce. Tina ji je priznala: “To me nevarno živcira.”

To pa vseeno ne bo višek večera, saj bo živce zaradi Anninih besed izgubljal tudi Rok. Kaj bo razlog zato, pa lahko izveste samo z ogledom nocojšnje oddaje, ki bo samo na Planetu ob 21. uri postregla z vsemi odgovori!

Šov Poroka na prvi pogled lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri! Pred tem si lahko ob 20. uri ogledate še epizodo zabavnega kviza Kolo sreče! Zamujene epizode in druge ekskluzivne vsebine si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.