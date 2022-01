Tina Gaber na intervju prinesla pitona #video

Si predstavljate, da plesalki odvzamete gibanje? Zakaj je voditeljica Tina Gaber na snemanje prinesla pitona? Si želite postati del priljubljene zasedbe Kvatropirci? Preverili smo, kakšnega člana iščejo. Vse to v sobotni oddaji Planet Vau.

Tina Gaber, zmagovalka izbora Miss Hawaiian Tropic 2008, je danes v prvi vrsti vplivnica, ki se ukvarja z marketingom. Skupaj z Miranom Ališičem je vodila oddajo Exatlon na Planetu in se tako prvič preizkusila tudi kot televizijska voditeljica. No, Tina pa je naši Evi Cimbola pripravila prav posebno presenečenje. Zakaj je s seboj prinesla pitona, vam izdamo v oddaji.



Darja Pristovnik se je slovenski javnosti prvič predstavila pred več kot 20 leti v plesno/pevski skupini Make Up. Življenje ji je pri 22 letih postavilo na popolnoma drugačne izzive. Po hudi prometni nesreči je namreč morala prestati več operacij in bila zato nekaj mesecev gibalno nesposobna. Danes, več kot dve desetletji kasneje, pa je spet na nogah, a ne samo to, njena poklic in poslanstvo sta tesno povezana z gibanjem telesa.

Kris in Miha Guštin, oče in sin, oba glasbenika, kitarista in zelo uspešna. Kako pa je videti, ko oče ''žurira'' tam, kjer sin? To sta nam razkrila v simpatičnem intervjuju, ki pa se je začel v nizozemskem jeziku. Zakaj? Ker ga vsi Guštinovi tekoče govorijo.

Novembra bomo pri nas priča največjemu športnemu dogodku za ženske v zgodovini samostojne Slovenije. Vendar tukaj ne bo šlo samo za šport, Evropsko prvenstvo v rokometu za ženske v ospredje daje močne in uspešne ženske ter podpira ideje za izboljšanje položaja žensk v družbi. Z ambasadorkami prvenstva smo se pogovarjali o tem, od kod črpajo moč in kako na to gledajo njihovi partnerji. Med ambasadorkami pa je tudi ena in edina Senidah.

Priljubljeni Kvatropirci so ostali brez enega od ustanovnih članov − Jureta Jakliča. Zaupali so nam, da je hudo izgubiti tako dobrega glasbenega kolega in zdaj z avdicijo iščejo novega baritonista. Kakšen naj bi bil nov član, so opisali samo v treh besedah, no mogoče pa tokrat v svoje vrste sprejmejo kar članico.

