Modni nasvet: Kako kombinirati robustne gležnjarje? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vsako nedeljo ob 18.30 vas na Planetu čaka nova magazinska oddaja Planet Vau, ki vas popelje v svet estrade, glasbe in mode. Tokrat so gledalci lahko izvedeli tudi, kako kombinirati robustne gležnjarje.

Pravijo, da ženske nikoli nimajo dovolj čevljev v omari. Pa je res tako? Ne nujno! Nekdanja mis Slovenije in modna navdušenka Tjaša Kokalj Jerala na svojem profilu na Instagramu navdušuje z idejami, kako ustvariti čim boljše modne kombinacije. Tokrat so na vrsti letos "in" robustni gležnjarji.

Magazinska oddaja Planet Vau je na sporedu vsako nedeljo ob 18.30 na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.