Gaja Prestor bo gostila Lepo afno

Vsako nedeljo ob 18.30 se na Planetu družimo z Gajo Prestor, ki nas bo popeljala v svet slavnih, nam predstavila vse najbolj odmevne novice z domače in tuje scene ter nas osvojila z dobro glasbo, pa tudi lepotnimi in modnimi nasveti.

Kaj nas čaka v prvi oddaji?

V prvi oddaji bo Gaja v studiu gostila še eno spletno vplivnico, simpatično Leo Filipovič, ki jo večina bolj pozna kot Lepo afno. Challe Salle nam je v prvem skupnem intervjuju predstavil svoje dekle Yvonne, Katarina Benček pa nam bo pokazala Dubaj skozi svoje oči.

Preverili bomo, kakšno tetovažo si je omislil Matjaž Kumelj in kako telovadi mama najslavnejšega slovenskega športnika tega trenutka, Luke Dončića, medtem ko nas je Jože Potrebuješ povabil na družinsko zabavo. Veste, katera veganska restavracija je prva, ki je dobila Michelinovo zvezdico in da je prazna Ljubljana zvezda britanskega videospota? To in še več vam predstavimo v oddaji Planet Vau!

Magazinska oddaja Planet Vau je na sporedu vsako nedeljo ob 18.30.

