Strah me je višine, a šla sem na ziplane, jahat in gorsko kolesarit #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V tokratni oddaji Planet na obisku bomo obiskali in raziskali Radovljico. Bodite z nami v nedeljo ob 18.15 na Planetu!

Si predstavljate, da se bojite višine, čakajo pa vas izzivi, na katere se sicer sami nikoli ne bi prijavili? To se je zgodilo voditeljici Evi Cimbola med snemanjem oddaje Planet na obisku. Videli smo jo že, kako se je spustila po ziplinu 200 metrov nad tlemi, jahala je konja, kot tudi sredi prestolnice gorsko kolesarila. Zato smo jo povprašali, kako se znebiti strahu pred višino?

Spomnimo se, da je Rašica ena najbolj priljubljenih izletniških točk v okolici Ljubljane. Razgledni stolp tam meri 17 metrov. Upamo, da bo tudi Eva nekoč izvedela, kakšen je razgled z vrha.

Je pa zato iz prve roke izvedela, kako je jahati konja. V otroštvu se je sicer že povzpela na ponija, tokat so jo njeni domačini na snemanju presenetili. Ko je videla konja, si je mislila: "Aha, sej to je pa samo za kuliso, ane?" Žal ali na srečo, ni bilo tako.

Minule tedne se je Eva s Planetom na obisku potepala po Ljubljani in se preizkusila v gorskem kolesarjenju. Ni tako enostavno, prizna. Vsaka oddaja ji prinese nov izziv, s katerimi se skuša soočiti.

V nedeljski oddaji je raziskovala Dolenjsko in njeno okolico in se spet naučila nekaj novega. Igrala je golf, pod budnim očesom učitelja, za konec pa si privoščila še sproščujočo masažo. Že to nedeljo vas popelje na nov izziv. Potepali se bomo po Radovljici!

Oddaja Planet na obisku, vsako nedeljo ob 18.15 na Planetu. Ne zamudite!

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.