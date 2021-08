Odhajaš ti ali jaz? #video

V oddaji Poroka na prvi pogled so pari 5. sezone zadnje dni preživeli skupaj, in sicer na ženinem domu. Nocoj jih čaka nova ceremonija zaobljub, kjer se bo moral vsak zase odločiti in napisati tudi na listek, ali ostaja v eksperimentu ali odhaja. Pod drobnogledom bosta ponovno dva para, katerih usoda je najbolj negotova zaradi dogodka, ki se je zgodil na začetku oddaje − nezvestobe.

Ryana je Davina minuli teden prevarala, a ker tega ni vedel na zadnji ceremoniji, se je določil, da želi ostati z njo. Po pravilih sta zato nadaljevala zvezo tudi ta teden in zaživela skupaj, spoznala je njegove starše ter prijatelje in tudi njegov življenjski slog. Hitro je uvidela, da je mogoče naredila napako in tudi to, da bi se lahko v svojega moža zaljubila. A Ryan je s težkim srcem sprejel novico o ženini nezvestobi, zato si zdaj samo želi, da dnevi, ko sta še skupaj, čim hitreje minejo. Dejal je, da si res želi, da bo Davina nocoj napisala, da odhaja. Sam si namreč želi iz te zveze oditi.

Ali bo res tako in kako se bo odločil drugi par, Tracey in Dean, ki je bil tudi del tega, pa preverite nocoj.

Pred pari je ceremonija zaobljub.

Poroka na prvi pogled bo na sporedu nocoj po seriji Umori v gorah na Planetu. Bodite z nami!

