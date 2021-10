Destinacija z zdravilnimi vodami in vinorodnimi griči #video

Pomurje je s soncem obsijana pokrajina ob reki Muri, ki obsega Prlekijo, del Štajerske in Prekmurje, ter se iz rečnih in potočnih območij ravenskega sveta povzpne na pogozdene hribe Goričkega z vinorodnimi Lendavskimi in Slovenskimi goricami.

Medtem ko se v nižinskem delu lahko sprostite v številnih termah z izviri termalnih voda, pa vas bodo na vinorodnih pobočjih s čudovitimi panoramskimi razgledi na terase vinogradov, zidanice in cerkvene zvonike domačini razvajali z nepozabnimi doživetji ob dobri kapljici, kulinaričnih dobrotah in glasbenih tonih domačih "band".

Eno od jesenskih opravil v Pomurju je povezano z bučami, iz katerih v oljarnah pridelujejo izvrstno bučno olje. Voditeljico Evo Cimbola je ljubezen do čokolade in bučnega olja najprej popeljala v eno od oljarn, in sicer v Jeruzalem. Tam so ponosni na svojo stoletno tradicijo predelave 100-odstotnega naravnega bučnega olja. Njihov skrivni recept so bučnice iz okoliških krajev, ki v Prlekiji in Prekmurju slovijo kot kraji z največ sonca.

Za vse, ki so željni aktivnega oddiha, Pomurje skriva več kot 600 km označenih kolesarskih poti, ki navdušence prepričajo z bolj ali manj zahtevnimi idiličnimi tematskimi trasami po ravnicah ali vinorodnih območjih. Raziščite Krajinski park Goričko in grad Grad, največji grajski kompleks na Slovenskem, obiščite doživljajski park Vulkanijo, kjer se lahko vrnete v Zemljino preteklost ali pa se podate na pustolovščino pod Zemljo.

Lahko pa ostanete na površju in obiščete doživljajski park Expano ob Soboškem jezeru, ki je na obrobju Murske Sobote. Od tu se odpira pogled na vse kotičke Pomurja, zato so ga poimenovali Vrata v Pomurje. Edinstven razgled vam ponuja tudi Lendava, kjer lahko obiščete razgledni stolp Vinarium in se ozrete po pokrajini štirih držav.

Pomurje pa ni samo dežela razgledov, ampak tudi zdravilnih voda. Tam se nahajajo kar tri edinstvene vrste termalnih voda na svetu – črna, mineralna in parafinska. Eva Cimbola je v oddaji obiskala Terme Vivat, kjer se je pozanimala o njihovi ponudbi, ki zajema pestro izbiro bazenov in wellness storitev. Termalna doživetja lahko pa lahko izkusite še v Moravskih Toplicah, Termah Lendava, Zdravilišču Radenci, Biotermah Mala Nedelja ali v Banovcih.

Terme Vivat

Popotovanje po Pomurju je Eva Cimbola zaključila z obiskom sadjarske kmetije Trstenjak, kjer si je ogledala njihove nasade dreves in se podučila o procesu proizvodnje naravnih sokov. Pomursko podeželje pa vam poleg tega ponuja še različne rokodelske in lončarske delavnice ali pa ustvarjanje izdelkov iz ličja ter šibja. Lahko pa obiščete turistične kmetije in tam okusite dobrote, ki jih daje pomurska zemlja.

Eva Cimbola med spoznavanjem procesa proizvodnje naravnih sokov.

Pomurje torej niso samo Mura, gibanica, šunka, Kreslin in štorklja. Pomurje je stičišče različnih kultur, ver in etničnih skupin, ki so ustvarile bogato zgodovinsko in kulturno dediščino, objeto v dih jemajočo lepoto narave. Tukajšnja mesteca, vasice in od vrveža oddaljeni kraji varujejo spomin na preteklost in tradicijo, ki je marsikje že utonila v pozabo.

Zdaj je čas, da poiščete ideje za svoje počitnice.

