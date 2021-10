Rokodelske tradicije, ki jih je mogoče doživeti

Ohranjene tradicije, živi običaji in večstoletne ročne obrti nemškim mestom in regijam dajejo neizbrisen pečat.

German.Local.Craft. © DZT/ Julia Nimke

V kampanji German.Local.Culture. popotnikom razkrivamo, kje lahko ta posebna doživetja najdejo, tako ko bodo turistična potovanja iz tujine spet mogoča.

Oglejte si video German.Local.Craft.

Neunburg vorm Wald, Timm Buckley v lastni delavnici izdeluje maske iz lesa © www.bayern.by/ Bernhard Huber

Zgodovinska moda: regionalne noše

Raznolikost pokrajin v Nemčiji se kaže tudi v regionalnih nošah, ki pričajo o bogatih večstoletnih tradicijah. Ročno izdelani lederhosen in dirndl tako na Bavarskem še vedno igrajo pomembno vlogo v vsakdanjem življenju številnih ljudi; prav tako v Lužici ali Spreewaldu, kjer skupnost lužiških Srbov svojo kulturno identiteto izkazuje tudi prek lužiške noše. Posebno doživetje za popotnike je tradicionalna ročna izdelava regionalnih noš – na primer v klobučarni v Schwarzwaldu, kjer izdelujejo edinstveni bollenhut, ki je priljubljen motiv na fotografijah.

Wolfach, Waltraud Kech - šivilja klobukov "Bollenhut" © Schwarzwald Tourismus/ Chris Keller

Nenavadni oblikovalski predmeti

Mladi oblikovalci, ki delujejo pod oznako "made in Germany", navdih črpajo iz lokalne kulture. Tako je na primer v Weimarju, kjer umetniki več kot sto let po ustanovitvi Bauhausa na novo interpretirajo tipične motive te svetovno znane oblikovalske šole. Ali pa v Berlinu, kjer trendovske trgovine razstavljajo in prodajajo izdelke, ki sledijo načelom upcyclinga (recikliranja z dodajanjem vrednosti). Kdor išče nenavadne in lepe stvari, jih bo našel tudi na sejmu oblikovanja Stijl, ki poteka v več mestih. Umetniki tam prodajajo oblačila, nakit in dodatke – večinoma v trajnostno izdelanih majhnih serijah.

Modna oblikovalka iz Weimerja © DZT/ Julia Nimke

Tradicionalno: ko peka kruha postane umetnost

Kruh je za Nemce več kot le živilo. Nemška pekovska umetnost je z okoli 3.200 vrstami kruha del Unescove nesnovne kulturne dediščine, v nemščini pa poznamo skoraj petsto pregovorov, v katerih nastopa kruh. Družinska podjetja v vseh nemških regijah to tradicijo gojijo že več generacij – in to z veliko ljubeznijo do obrti ter zavedanjem o pomenu visokokakovostnih sestavin in daljšega proizvodnega procesa. Da je nemški kruh lahko tudi hrana za gurmane, dokazuje izobraževalni program za krušnega sommelierja, s katerim vse več pekov poglablja svoje strokovno znanje.

Peka kruha v pekarni Walsrode © DZT/ Julia Nimke

Doživite sami rokodelske tradicije počitniške dežele Nemčije.

Naročnik oglasnega sporočila je Nemška turistična organizacija.