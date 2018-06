Prekmurski nogometni klub "edini klub na svetu z igriščem v tujini" #video

Arbitražna meja s Hrvaško ne deli samo hiš in dvorišč, ampak je domačinom v Prekmurju vzela tudi nogometno igrišče. Razočaranje je bilo veliko, vendar so se domačini reševanja težave lotili takoj in z veliko domišljije. Ker jim prestop v hrvaško nogometno ligo ni uspel, bodo zdaj postavili novo igrišče, ki bo brez vsakega dvoma tokrat na varni strani meje.

Prekmurski nogometni klub Kapca je ostal brez nogometnega igrišča. To je po novem na hrvaškem ozemlju. Nogometno igrišče s slačilnicami, kjer je bil še do nedavnega dom Nogometnega kluba Kapca, je po arbitraži pripadlo Hrvatom in zato domači nogometni klub to zelenico po 50 letih zapušča. Da gre za hrvaški kataster, je bilo domačinom sicer znano, a odločitev arbitražnega sodišča je med domačini poskrbela za veliko ogorčenja.

Domačini so tako preverili možnosti selitve igrišča na slovenski kataster in našli drugo lokacijo v tej majhni vasici. Novo igrišče bi uredili le nekaj sto metrov od starega, tokrat na slovenski strani meje, skupno vrednost naložbe pa ocenjujejo na več kot 350 tisoč evrov. Kot je za oddajo Danes povedal domačin Ladislav Lebar, je NK Kapca zdaj verjetno "edini nogometni klub na svetu, ki ima igrišče v tujini."