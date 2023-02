Imenovanje notranjega ministra zasenčil spor #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob 18. uri v informativni oddaji Planet 18 ne zamudite: sindikat delavcev v zdravstveni negi se bo danes v Ljubljani zbral na protestnem shodu. Kakšne so njihove zahteve? Kriminalisti so zaradi požara v kočevskem Melaminu ovadili več oseb. Kdo bo odgovarjal?

Državni zbor je s 54 glasovi za in 31 glasovi proti Boštjana Poklukarja imenoval za ministra za notranje zadeve. Na tej funkciji je nasledil Tatjano Bobnar, ki je decembra odstopila. Poklukar je ministrski položaj zasedel že drugič, saj je bil notranji minister tudi v vladi Marjana Šarca.

Foto: zajem zaslona A tudi na včerajšnji seji ni šlo brez zapletov in besednih obračunavanj med poslanci koalicije in opozicije. Takoj na začetku seje se je vnel hud prepir med vodjo poslanske skupine SDS Jelko Godec in predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič. Tudi v nadaljevanju ni manjkalo sočnih besed, ki načeloma v parlament naj ne bi sodile.

Seja državnega zbora se je začela z zamudo, razprava naj bi se začela ob 9. uri, vendar jo je predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič prestavila za eno uro, ker je predsednik vlade zamujal. To je očitno zmotilo poslanko SDS Jelko Godec, ki je zahtevala pojasnilo. Nemir v dvorani se je nadaljeval tudi po tem, ko je na govorniški oder stopil predsednik vlade, ki ni prišel do besede. Govor so opozicijski poslanci prekinjali s ploskanjem, po tem je Godčeva protestno zapustila dvorano, sledilo ji je več poslancev največje opozicijske stranke. Eden redkih, ki je ostal na svojem mestu, je bil poslanec Anže Logar, ki je osamljeno obsedel v klopeh. Poslanka Nove Slovenije Vida Čadonič Špelič se je spraševala o razlogih za odhod prejšnje ministrice Tatjane Bobnar, Žan Mahnič iz SDS pa je poskušal najti njuno skupno točko.

