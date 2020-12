Zvezdnica in njena hči: katera je katera? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj po dobrodelnem Milijonarju z znanimi obrazi si ob 21. uri na Planetu lahko ogledate še božični romantični film Božično presenečenje (Christmas Under Wraps), v katerem igra Candace Cameron Bure, ki se je spomnimo iz legendarne serije Polna hiša. Igralka je pred dnevi na družbenih omrežjih objavila videoposnetek s svojo hčerko, ki je zmedel številne njene oboževalce.

Natasha Bure pogosto sliši, da je videti kot njena mama. Čeprav sta si z mamo igralko Candace Cameron Bure, ki je najbolj znana po kultni ameriški seriji Polna hiša, res zelo podobni, pa sta v zadnjem videoposnetku, ki sta ga objavili na družbenih omrežjih, presenetili vse.

Mama in njena 22-letna hčerka sta skupaj namreč zaplesali ples, ki je nov spletni trend. Obe sta imeli spete lase, oblečeni sta bili v trenirko, nosili podobna očala in plesali isto koreografijo. Marsikdo je ob ogledu posnetka potreboval kar nekaj časa, da je ugotovil, katera je mama in katera je hči.

"Dobesedno sem imel težave z ugotavljanjem, katera je katera," je objavo komentiral oboževalec, na kar mu je Candance hudomušno odgovorila: "Jaz imam prsi, ona pa zadnjico."

Mama in hči sta tudi sicer zelo povezani, o čemer pričajo številne objave na njunih družbenih omrežjih, zato je bila hči zelo ponosna na mamine plesne veščine, ki jih je pokazala v tem videoposnetku. Ampak njeno plesno znanje niti ni tako presenetljivo, saj je Candace pred časom nastopila tudi v priljubljenem plesnem šovu, kjer je zasedla odlično tretje mesto.

Candace Cameron Bure ujamete tudi v romantičnem filmu Božično presenečenje (Christmas Under Wraps), ki bo na sporedu nocoj ob 21. uri na Planetu. Božične praznike si lahko polepšate tudi s filmi Sam doma, Ledeno kraljestvo in Počitnice, v soboto pa bo na sporedu tudi posebna božična oddaja Pri Črnem Petru.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.