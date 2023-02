Začutite utrip pomladi na Razstavi cvetja in vesp

Narava se počasi prebuja iz zimskega spanja in v zraku je že čutiti vonj po pomladi. Kmalu bomo lahko odvrgli plašče in puloverje ter z lahkotnim korakom užili vse čare sončnih dni. Pogled na ozelenele travnike, popke in živahne barve cvetlic bo poskrbel za dobro voljo in navdih. Zakaj ne bi letošnje pomladi pozdravili s piknikom ter se nanj odpeljali z legendarno vespo?

Na to so pomislili tudi v mariborskem Europarku, v katerem bo od petka, 24. 2., na ogled Razstava cvetja & vesp, ki bo poskrbela za pravo pomladno vzdušje.

Foto: Europark

Nostalgičen pridih med cvetjem in vespami

Letos so tradicionalno razstavo cvetja v največjem štajerskem nakupovalnem središču nadgradili s kultnimi vespami, za katerimi se že več kot sedem desetletij obračajo pogledi. Obiskovalci Europarka bodo med 24. 2. in 7. 3. lahko občudovali cvetlične aranžmaje in prepoznaven dizajn italijanskih skuterjev v različnih barvah.

Ste tudi vi med tistimi, ki vsakič, ko zagledajo vespo, pomislijo na vožnjo po ozkih uličicah, veter v laseh in brezskrbnost? V Vespa klubu Ljubljana, ki sodeluje pri razstavi, bi se vsekakor strinjali. Ni boljšega kot romantičen piknik sredi cvetoče narave, na katerega se odpelješ z vespo.

Legendarni skuterji se bodo med drugim predstavili na beli cvetlični podlagi med pampaškimi travami, ki so izjemno priljubljene pri dekoraciji doma in okolice. Tisti, ki iščete unikatne ideje za poroko, ne spreglejte poročne zgodbe z vespama mladoporočencev in cvetličnim obokom. Letošnja Razstava cvetja in vesp bo brez dvoma prava paša za oči.