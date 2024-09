Europark praznuje: trije koncerti, nagradne igre in program za najmlajše

Ob praznovanju 24. rojstnega dne so na največji nakupovalni destinaciji severovzhodne Slovenije pripravili pestro dogajanje v družbi znanih Slovencev, polno zabave in prijetnih doživetij. V tednu od 2. do 7. septembra bodo obiskovalci Europarka lahko izkoristili rojstnodnevne popuste in se udeležili brezplačnih koncertov priljubljenih glasbenikov Žana Serčiča, Nastje Gabor in Prifarskih muzikantov. Tudi za najmlajše so v tem tednu pripravili zabaven program in številna presenečenja.