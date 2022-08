Europark praznuje 22. rojstni dan

Vse od ustanovitve pred 22 leti si v Europarku Maribor prizadevajo zvesto slediti potrebam in željam obiskovalcev. Na današnji novinarski konferenci so predstavili dogajanje v preteklem letu, prihajajoče rojstnodnevne dogodke in načrte za naslednje mesece.

Vračanje obiskovalcev in ponovna rast prometa

Čez dober mesec dni bodo v Europarku pozdravili že 140-milijontega obiskovalca, kar je izjemen uspeh. V vseh 22 letih od otvoritve so organizirali že več kot 2000 dogodkov. "Ponosni smo, da smo se s skupnimi močmi in veliko truda vseh zaposlenih uspešno spopadli z izzivi, ki jih je prinesla epidemija koronavirusa," je na današnji novinarski konferenci povedala center managerka Simona Mandl, ki že dvanajst let vodi največje nakupovalno središče severovzhodne Slovenije.

Izpostavila je predano delo več kot 1000 zaposlenih, ki so skrbeli, da je poslovanje potekalo kar se da nemoteno. V Europarku so veseli, da lahko odlično nakupovalno izkušnjo in pestro dogajanje zopet ponujajo v polnem obsegu, saj si potrošniki želijo pristnih doživetij v nakupovalnih središčih.

foto: Bojan Mihalič

Stalno nadgrajevanje raznolike in privlačne ponudbe

Še naprej si želijo ustvarjati moderen videz in prijetno okolje, v katerem bi se obiskovalci dobro počutili, zato so v zadnjih letih izvedli kar nekaj investicij. Na tleh so zasijale nove ploščice, zamenjali so tekoče stopnice v gostinskem predelu ter dokončali prenovo strehe. Načrtujejo tudi odpiranje novih trgovin. "Pred nami je odprtje trgovin nemškega modnega koncerna Hugo in Boss. Širše od gravitacijskega območja nakupovalnega središča Europark bosta to edini »monobrand« trgovini te znamke, zato verjamemo, da se ju bodo obiskovalci zelo razveselili," je razložila Simona Mandl.

Simona Mandl (foto: Bojan Mihalič)

Kmalu načrtujejo tudi odprtje trgovine Slowatch z ročnimi urami in nakitom priznanih blagovnih znamk. Ravno danes so pri vhodu 2 odprli Pasjo vilo, ki bo štirinožnim prijateljem nudila varno, čisto in prijetno zatočišče. Prav raznolika ponudba 120 trgovin in gostinskih lokalov je tisto, zaradi česar se obiskovalci v Europark radi vračajo.

Vpetost v lokalno okolje in podpora družbeno odgovornih projektov

Poslanstvo Europarka je sodelovanje z lokalno skupnostjo in podpiranje projektov, ki pozitivno vplivajo na okolje in prebivalce Maribora. Podpirajo številne športne, kulturne, izobraževalne in dobrodelne dogodke, med njimi Zlato Lisico in Festival Lent. Pri razvoju ponudbe veliko pozornost namenjajo tudi okoljevarstvu, zato so letos postali ponosni partner projekta Mbajk. Ta občanom nudi možnost izposoje koles na različnih točkah po mestu, ena od izposojevalnic koles je svoje mesto našla prav pred Europarkom ob avtobusni postaji.

Bleščeče praznovanje 22-letnice

Ob 22. obletnici so pripravili pester rojstnodnevni program, ki bo potekal od ponedeljka, 22. avgusta, do sobote, 3. septembra. Za zabavo bodo letos poskrbele popačene podobe v ogledalih in nagradna igra, v kateri bodo obiskovalci lahko osvojili darilne bone Desetak v skupni vrednosti 2.200 €. V trgovinah in lokalih so 2. in 3. septembra pripravili rojstnodnevne popuste in številne ugodnosti.

V petek, 2. septembra, ob 17. uri ne zamudite koncerta fantov BQL & BUDALE na osrednjem prireditvenem prostoru. V soboto, 3. avgusta, ob 11. uri pa bo za čudovito vzdušje poskrbel Žan Serčič z bendom. Sobotno popoldne bo namenjeno najmlajšim, ki se bodo zabavali na koncertu Romane Krajnčan, ustvarjalnih delavnicah in otroški predstavi.

foto: Bojan Mihalič

Pestro jesensko dogajanje

S privlačnimi dogodki bodo tudi v prihodnje skrbeli za odlično nakupovalno izkušnjo in zabavna doživetja. "Septembra pripravljamo razstavo zelišč in gob ter jesensko-zimsko modno revijo. Veselimo se, da bomo po dveh letih oktobra spet izvedli razstavo malih živali in dan požarne varnosti, ki vedno privabita veliko število obiskovalcev. Organizirali bomo tudi martinovanje, festival medu in še marsikaj drugega," je povedala vodja marketinga Vanja Bele Kovačič. Dodala je še, da so se obiskovalci navadili na redne letne dogodke in se jih radi udeležujejo, saj so lepa priložnost za druženja in srečevanja.

Vanja Bele Kovačič (foto: Bojan Mihalič)

V Europarku Maribor zagotavljajo, da bodo tudi v prihodnje zavezani ustvarjanju raznolike in bogate ponudbe z najnovejšimi evropskimi in svetovnimi trendi po meri obiskovalcev.