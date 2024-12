Za praznike podarite svobodo izbire z darilnimi boni Desetak

Darilni bon Desetak – darilo, ki izpolni vse želje

Z darilnimi boni Desetak bo letošnje obdarovanje brez stresa in polno veselja. Svojim najdražjim boste podarili svobodo izbire, saj Desetak omogoča nakup v več kot 450 trgovinah v petih največjih nakupovalnih destinacijah po Sloveniji: Europark Maribor, Citycenter Celje, Citypark Ljubljana, Center Interspar Vič in ALEJA Ljubljana Šiška. Ne glede na to, ali obdarujete ljubitelja mode, knjig, kozmetike ali tehnologije, Desetak je vedno prava izbira. Bone Desetak lahko kupite v Europarku, na spletni strani desetak.si ali na vseh Petrolovih prodajnih mestih po Sloveniji.