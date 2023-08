Europark Maribor praznuje že 23. rojstni dan

V nakupovalnem središču Europarku Maribor si že 23 let prizadevajo, da bi zvesto sledili željam in potrebam svojih obiskovalcev. Na današnji novinarski konferenci so med drugim predstavili poslovne rezultate preteklega leta, aktualne projekte, investicije ter novosti in načrte za prihodnost.

“Lani smo ustvarili za 180 milijonov evrov prometa, število obiskovalcev pa je preseglo 7,2 milijona. Do danes nas je v vseh 23 letih obiskalo že več kot 145 milijonov obiskovalcev, “ je povedala center managerka Simona Mandl.

Foto: Mihalič B.

Letos so izvedli investicije v področje trajnosti in večje energetske učinkovitosti. “Na streho nakupovalnega središča smo postavili fotovoltaično elektrarno v vrednosti več kot 1,2 milijona evrov z 842-kilovatno močjo, ki je že priklopljena v sistem. Z več kot 2000 sončnimi paneli bomo ohranili 14.414 dreves in zmanjšali količino emisij CO2 za 313,83 ton.”

Foto: Mihalič B.

Poleg tega trenutno posodabljajo sistem zračenja in hlajenja, zamenjali bodo stekla nad nakupovalno ulico in v kupolah. Kmalu bo svoja vrata odprla prenovljena trgovina Interspar Maribor, ljubitelji jeansa pa se bodo ta petek, 1. 9., razveselili odprtja trgovine Levi's, ki bo največja trgovina te blagovne znamke v Sloveniji. Oktobra v Europark prihaja tudi parfumerija Douglas s kozmetičnimi izdelki.

Zabavno praznovanje 23-letnice

V sklopu praznovanja 23. Europarkovega rojstnega dne, ki bo naslednji teden od 6. do 9. septembra, so pripravili številne koncerte priznanih glasbenih izvajalcev in zabaven otroški program. Na glasbeni oder bodo stopili Kristjan Crnica – KIKIFLY, talentiran mariborski vokalist, mladi fantje Polkaholiki in priljubljeni pevec Luka Basi.

Foto: AV studio

Sobotno dopoldne bo namenjeno otroškemu programu, za zabavo pa bodo zadolženi Čuki in Ribič Pepe. Manjkala ne bo niti slastna torta velikanka. Za obiskovalce so pripravili veliko nagradno igro, v kateri bodo podarili darilne bone Desetak v skupni vrednosti 2.300 evrov, poleg tega pa bodo v trgovinah in gostinskih lokalih na voljo rojstnodnevni popusti.