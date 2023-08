Nepozabna zabava za Europarkov 23. rojstni dan

Največje nakupovalno središče severovzhodne Slovenije konec avgusta in v začetku septembra praznuje razigranih 23 let! Kot vsako leto bodo tudi letos v mariborskem Europarku obletnico proslavili z neverjetno zabavo za obiskovalce vseh starosti.

Praznično dogajanje se bo začelo v sredo, 6. 9, in bo trajalo vse do sobote, 9. 9. Za rojstnodnevno praznovanje bodo poskrbeli priljubljeni pevec Luka Basi in Polkaholiki, obiskovalci se lahko veselijo tudi nastopa Mariborčana Kristjana Crnice - KIKIFLY z bendom, najmlajše pa bodo zabavali Čuki in Ribič Pepe. Organizatorji pripravljajo številne nagradne igre, bogato akcijsko ponudbo in nepozabna presenečenja. Čaka nas še eno leto, polno zabave!

Glasbena poslastica

V štajerski prestolnici se boste med praznovanjem Europarkovega rojstnega dneva lahko prepustili tokovom popularne glasbe. Dogajanje bo v sredo, 6. 8., ob 17. uri odprl izjemen mariborski vokalist Kristjan Crnica - KIKIFLAY z bendom. Njegov repertoar zajema glasbo iz 80. let, Kristjanov talent pa ni prepoznan le v Sloveniji, opazili so ga tudi hrvaški producenti oddaje Supertalent, v kateri se je leta 2022 uvrstil v veliki finale.

Foto: Niko Matko

V četrtek, 7. 8., bodo za zabavo zadolženi mladi fantje Polkaholiki. Glasbeniki bodo s priredbami popularnih skladb, ki so jim dodali ritme polke, obiskovalce zagotovo spravili na plesišče.

Foto: Neo Visuals

V petek, 8. 9., pa bo za vrhunec dogajanja poskrbel simpatični pevec Luka Basi, ki že več let osvaja tako slovenske kot tuje glasbene odre. Poznan je po svoji karizmatičnosti, neverjetnem glasu in pozitivni energiji. Obiskovalci bodo lahko prisluhnili tudi njegovi najnovejši skladbi – Skrito v raju.

Foto: Neo Visuals

Dogajanje za najmlajše

V Europarku pripravljajo posebna doživetja tudi za najmlajše. V soboto, 9. 9., od 11. ure se bodo otroci lahko zabavali v družbi Čukov in Ribiča Pepeta, med 10. in 13. uro pa bodo lahko obiskali kotiček za poslikavo obraza ali se udeležili delavnice, na kateri bodo izdelali edinstvene rojstnodnevne okraske.

Foto: Marko Delbello Ocepek

Na voljo bodo tudi brezplačni tatuji za otroke. Ko bo vse pripravljeno za zabavo, najmlajši ne smejo zamuditi zabave z baloni, ki bo zagotovo pravo doživetje! Na koncu se bodo vsi obiskovalci lahko posladkali še s torto velikanko.

Leto na leto zabave! Ne zamudite Europarkovega 23. rojstnega dne!