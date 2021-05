"Vedela sem, da ne bo želel tvegati" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Piramidi sreče, ki jo na Planetu lahko spremljate vsako nedeljo ob 19.45, sta se v sklepni del kviza tokrat uvrstila Sanijela in Benjamin iz Lovrenca na Pohorju. Pravilni odgovori in ples krogel so jima prineseli lep znesek, zato se jima odločitev, da sprejmeta ponudbo piramide, ni obrestovala.