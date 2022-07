Več tisoč ljudi zaplesalo na dežju #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Violinski virtuoz je znova navdušil. André Rieu in njegov Johann Strauss Orchestra je tudi tokrat očaral publiko v svojem domačem mestecu na Nizozemskem in zopet pribavil ljudi z vsega sveta. Konec novembra André prihaja tudi v Ljubljano! Ne zamudite vrhunskega spektakla pri nas, in sicer 26. novembra v dvorani Stožice.

André Rieu je začel violino igrati pri zgolj petih letih. Danes je najbolj znan violinist na svetu, ki je do zdaj prodal več kot 40 milijonov albumov in osvojil skoraj tisoč glasbenih nagrad. V Avstraliji že zadnjih pet let velja za najbolj prodajanega glasbenega umetnika, v Združenem kraljestvu se je vpisal v zgodovino s svojim klasičnim albumom.

Ta konec tedna smo obiskali njegov koncert v Maastrichtu na Nizozemskem in se prepričali iz prve roke, zakaj ga ljudje obožujejo in zanj celo plešejo v dežju.

V Maastrichtu na Nizozemskem se je koncerta udeležilo okoli 12 tisoč ljudi z vsega sveta, ki jih ni pregnal niti močan naliv. Ognjeni šov, vrhunski gostje, svetovno znane pop skladbe v klasični preobleki, ples v dežju in še veliko več. Mi smo se pogovarjali z obiskovalci iz Nemčije, Nizozemske in celo iz Rusije. Vsi so bili nad šovom navdušeni.

Maastricht je njegov domači kraj, kjer ga vsi poznajo in zato ima tam koncerte sredi trga redno. Tudi ta konec tedna bo tam nadaljeval s svetovno turnejo. 26. novembra prihaja v ljubljanske Stožice in obljublja, da pripravlja šov, v katerega bo vključil tudi slovenske pesmi. Vstopnice so že v prodaji.

Intervju z glasbenikom si boste lahko ogledali v sredini oddaji Jutro na Planetu ob 8. uri na Planetu.

