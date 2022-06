Vas zanima, zakaj ima avstralski ženin takšno uho?

V šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 21. uri, ste že lahko spoznali ženina Andrewa Davisa, ki je poročen s Holly Greenstein. Vsi gledalci ste verjetno že opazili, da ima njegovo desno uho malce nenavadno obliko, na račun česar tudi sam pogosto sliši takšne in drugačne opazke.

Andrew Davis je na račun svojega videza prejel kar nekaj negativnih komentarjev. Gledalci se namreč pogosto spotikajo ob obliko njegovega ušesa, ki je v zgornjem delu rahlo izbuljeno. Ženin sicer tega sam ni komentiral, videti pa je, kakor da je to posledica zdravstvenega stanja. Gre namreč za tako imenovano "cvetačno uho" oziroma perihondrijski hematom.

Andrew Davis je na račun cvetačnega ušesa prejel kar nekaj negativnih opazk. Foto: Printscreen MAFS Australia

Cvetačno uho običajno nastane po poškodbi zunanjega ušesa, pri kateri počijo krvne žilice. Pretok krvi se ustavi, zato prične tkivo odmirati, nadomesti pa ga novo, ki se formira tako, da po videzu spominja na cvetačo. Najpogosteje je opazno predvsem pri športnikih, ki se ukvarjajo z boksom ali drugimi rokoborskimi veščinami oziroma kontaktnimi športi.

Andrew je v oddaji sicer priznal, da goji veliko ljubezen do športa, ni pa spregovoril o tem, kje bi lahko prišlo do te poškodbe. V šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija je sicer poročen s Holly Greenstein, s katero pa sploh ne moreta najti skupnega jezika. Bo ta teden sledilo kaj izboljšanja za zakonca? Vse to in še več lahko izveste z ogledom naslednjih epizod šova Poroka na prvi pogled: Avstralija!

