V Slovenijo prihaja pevski šov v maskah

Spomladi na Planet prihaja pevski šov, zaznamovan z maskami, ki so veliko zabavnejše od tistih, ki smo jih vajeni letos. Na velikem odru šova Kdo si ti? Zvezde pod masko se bodo pod nenavadnimi, a vedno zabavnimi maskami skrivali znani Slovenci in Slovenke, medtem pa bosta dve zvezdniški ekipi med seboj tekmovali, katera bo pravilno uganila več zamaskiranih nastopajočih.

Nastopi mask bodo zabavni in vsaka bo zapela pesem, ki bo ustrezala njenemu liku. Da bi jih zvezdniški ekipi lažje prepoznali, bodo zvezde pod maskami predstavile tudi eno izmed svojih sposobnosti ali značilnost, po kateri so prepoznavne v Sloveniji.

Šov Kdo si ti? Zvezde pod masko bo tudi dobrodelen, saj bo zvezdniška ekipa, ki bo pravilno ugotovila največ zamaskiranih nastopajočih, osvojila denarno nagrado in jo namenila v dobrodelne namene po lastni izbiri. Šov je v produkciji TV2 navdušil tudi občinstvo na Madžarskem, spomladi pa bo izvirna glasbena zabava na Planetu polepšala večere tudi v slovenskih domovih in poskrbela za najboljša presenečenja, smeh in zelo dobrodošlo sprostitev.

Šov vseh šovov Kdo si ti? Zvezde pod masko prihaja kmalu na Planet!

