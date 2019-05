V Milijonarju pokazali sliko štedilnika na Triglavu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V včerajšnji oddaji Milijonar je na vročem stolu sedel tekmovalec, ki je osupnil z zgodbo, kako je skupaj s sodelavci na najvišji slovenski vrh nesel štedilnik. Tam so si celo skuhali kavo. V nocojšnji oddaji boste lahko videli sliko tega nenavadnega podviga.

Simon je včerajšnjo oddajo zaključil pri sedmem vprašanju in bo pot proti petnajstemu nadaljeval nocoj ob 20. uri na Planetu. Tokrat ga bo na tribunah spremljal prijatelj, ki je zakuhal podvig s štedilnikom. Voditelju Slavku Bobovniku bo na hitro pojasnil, kako so prišli na tako nenavadno idejo, pokazal pa bo tudi sliko z vrha gore kot dokaz, da je bil podvig res izpeljan.

Gospod Kranjc je še dodal, da so res skrbno poskrbeli, da so vsak kos, ki so ga s sabo nesli na goro, potem tudi odnesli v dolino.

Krajši izsek iz oddaje si lahko pogledate v spodnjem videoposnetku, več pa nocoj ob 20. uri na Planetu.

Priljubljeni kviz Milijonar, ki ga vodi Slavko Bobovnik, je na sporedu od ponedeljka do srede ob 20. uri na Planetu.

Kviz lahko podprete tudi na strani na Facebooku in se pridružite debati z uporabo ključne besede #Milijonar.