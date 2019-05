Tekmovalec v Milijonarju: Na Triglav sem nesel štedilnik #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Simon iz Šoštanja, ki se bo nocoj preizkusil v kvizu Milijonar, je z voditeljem oddaje delil zelo zanimivo in nenavadno zgodbo.

V podjetju, kjer je delal, je bil njegov direktor velik ljubitelj gora, zato je skupini zaposlenih kot izziv predlagal, da bi skupaj na najvišji slovenski vrh odnesli štedilnik in si tam skuhali kavo. Takoj se je zbralo dvajset sodelavcev, ki se jim je izziv zdel zanimiv in so se ga tudi lotili. Več pa v spodnjem videoposnetku.

Po slišanem je jasno, da ima Simon rad nenavadne izzive. Kako se bo odrezal v kvizu Milijonar, pa preverite v nocojšnji oddaji.

Priljubljeni kviz Milijonar, ki ga vodi Slavko Bobovnik, je na sporedu od ponedeljka do srede ob 20. uri na Planetu.

