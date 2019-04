V Milijonarju dvojnik Petra Prevca #video

Podobnost med skakalnim šampionom in tekmovalcem je opazil tudi voditelj oddaje Milijonar Slavko Bobovnik in tekmovalca Petra vprašal, ali mu je to že kdo omenil. Ta mu je odvrnil, da to pogosto sliši predvsem od otrok. Dodal je še, da je sicer velik občudovalec našega skakalnega šampiona, saj se je nekoč s smučarskimi skoki ukvarjal tudi sam. Več v videu.

Peter je v včerajšnji oddaji pravilno odgovoril že na deset vprašanj, danes ob 20. uri pa se bo poskusil prebiti vse do sto tisoč evrov. Na voljo ima še en izhod v sili.

Priljubljeni kviz Milijonar, ki ga vodi Slavko Bobovnik, je na sporedu od ponedeljka do srede ob 20. uri na Planetu.

Kviz lahko podprete tudi na strani na Facebooku in se pridružite debati z uporabo ključne besede #Milijonar.