Tekmovalec zamudil priložnost, da bi v Milijonarju zaprosil svoje dekle #video

V nocojšnji oddaji Milijonar bo svojo pot proti petnajstemu vprašanju nadaljeval Žiga iz Kopra. V prejšnji oddaji se je prebil do osmega vprašanja, še preden se je začel kviz, pa mu je voditelj ponudil enkratno priložnost.

Voditelj Slavko Bobovnik je v oddaji Milijonar tekmovalca Žigo za šalo izzval, naj v oddaji razkrije datum poroke. In čeprav se je zdelo, da njegova izbranka ne bi imela nič proti, če bi se to res zgodilo, je tekmovalec vseeno vztrajal, naj to za zdaj ostane skrivnost.

Nekaj trenutkov kasneje je voditelj Žigo še enkrat spomnil na to in hudomušno pripomnil: "Tako rad bi v tej oddaji koga poročil, pa mi to ne uspeva najbolje." Več v videu.

Priljubljeni kviz Milijonar, ki ga vodi Slavko Bobovnik, je na sporedu od ponedeljka do srede ob 20. uri na Planetu.

