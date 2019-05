Kaj fant čuti do nje, je izvedela šele iz Bobovnikovih ust #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ko je Kranjčan sedel na vroči stol je voditelj Slavko Bobovnik dekletu tekmovalca prebral zanimiv odstavek iz njegovega opisa. Njegov najsrečnejši dan naj bi namreč bil dan, ko jo je spoznal. Ko jo je voditelj vprašal, ali je to vedela, je presenečeno odkimala in rekla, da to sliši prvič. Več v videu.

V sredo, 22.maja, ob 20. uri pa bo na sporedu posebna oddaja Milijonarja, v kateri se bodo pomerili kandidati za evropske poslance. Izkupiček oddaje bo šel v dobrodelne namene.

Priljubljeni kviz Milijonar, ki ga vodi Slavko Bobovnik, je na sporedu od ponedeljka do srede ob 20. uri na Planetu.

