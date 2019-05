Slavko Bobovnik že šestič zapored prejel nagrado zaupanja

Revija Reader's Digest Slovenija in Mladinska knjiga sta že trinajstič podelila priznanja blagovnim znamkam in osebnostim, ki jim Slovenci najbolj zaupamo. Nagrado Trusted Brand so podelili v 33 kategorijah, med najbolj zaupanja vrednimi osebnostmi v Sloveniji pa so poleg Slavka Bobovnika tudi smučarka Ilka Štuhec, poslovnež Ivo Boscarol ter glasbena skupina Siddharta.

"Lani sem obljubil, da bo to moje zadnje tovrstno priznanje, ampak zgodi se, da me gledalci ne ubogajo vedno. Imamo pa v Sloveniji - glede na to, da mene prenašajo že 40 let - zagotovo najbolj potrpežljivo občinstvo na svetu," je Slavko Bobovnik šaljivo komentiral nagrado in dodal: "Res sem imel in imam veliko srečo. Nekaj vsaj približno podobnega želim kolegicam in kolegom, ki jih boste na ekranih gledali v prihodnje."

"Hvala vsem za oddani glas, hvala tudi Mladinski knjigi in reviji Reader's Digest ter tistim, ki so mi in mi še vedno odpirajo vrata na ekran," še dodaja in prizna, da v tem poslu človek ne more ravno obogateti, vendar ga bogatijo tudi tovrstna priznanja.

Letošnja raziskava se je od preteklih razlikovala po tem, da zaupanja vrednih blagovnih znamk niso izbirali le naročniki revije Reader's Digest, ampak so jo razširili na reprezentativni vzorec celotne populacije v Sloveniji.

Kviz Milijonar lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 20.00.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.