Tako bosta najdaljšo noč preživeli priljubljeni voditeljici

Nenavadno leta 2020 se počasi izteka in tudi najdaljša noč v letu bo tokrat za večino drugačna kot sicer, saj letos množičnih praznovanj na prostem letos ne bo. Kako bosta preživeli letošnji silvestrov večer, sta nam zaupali televizijski voditeljici Jasna Kuljaj in Jasmina Kandorfer.

"Glede na to, da imam petletnega otroka, zadnja leta tako ali tako nisem preživela kaj preveč razburljivo. Zame letošnje silvestrovo tako ne bo nič drugače kot sicer. Lani smo bili pri bratu in njegovi družini, kjer se vedno dobro je in pije. Po večerji smo šli na teraso in spremljali ognjemet z Ljubljanskega grada. Letos verjetno ne bo nič od tega," je povedala voditeljica oddaje Pri Črnem Petru in se ob tem spomnila časov, ko je so bile zabave ob vstopu v novo leto nekoliko bolj pestre.

"Oh, nekoč sem znala bolj bučno praznovati in verjetno me je kdaj tudi glava bolela naslednjega dne. Za novo leto še nikoli nisem bila kje na toplem, morda pa se mi ta želja kdaj izpolni, saj imam prijateljico v Avstraliji in jo morda nekoč obiščem prav v času silvestrovega, ko imajo tam poletje."

Precej umirjeno zadnji večer starega leta preživela tudi voditeljica Jasmnina Kandorfer, ki jo na Planetu lahko spremljate v oddaji Klepet ob kavi: "Ne praznujem tradicionalno. Zame je to kot kak drug dan. Še posebej zabavno silvestrovo je bilo 2 leti nazaj, ko sem bila na letalu nad Afriko, ko sem odšla v Kenijo na safari, kasneje pa na Zanzibar. Ognjemetov ne podpiram, bogatih večerij tudi ne. Tako bom tudi letos šla spat ob 20. uri in se zbudila v novo leto enkrat od 3. do 5. uri, ko ponavadi vstajam."

Ker se ne zabava pozno v noč, drug dan tudi ne čuti posledic, ki znajo biti naslednji dan vse prej kot prijetne. "Ker so moja silvestrovanja tako "bedna", je moj prvi dan v leto tako neverjetno sijajen. Obožujem ta dan, ker se zbudim spočita, vitalna, lahkotna in si vzamem še posebej dolgo za jutranjo telovadbo, sprehode, zdrav obrok. Novo leto, nova energija. Tega, da bi se zbudila z mačkom, prenažrta od celega meseca pa res ne rabim v življenju, čeprav se zavedam, da večina vendarle tako živi. No, vsak ima svojo izbiro."

Silvesterski večer lahko preživite tudi v družbi Planeta, kjer vas čakajo filmske uspešnice.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.