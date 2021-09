Taiji Tokuhisa: Jutro moramo začeti pozitivno #video

Kmalu se bomo zbujali v družbi Suzane Kozel in Taijija Tokuhise. V novi oddaji Jutro na Planetu bomo skupaj spoznali različne kraje, ljudi, spregovorili tudi o otrocih, dekorju in zgodbah, ki jih pišejo junaki, ki jih javnost sploh še ne pozna. Del našega jutranjega programa pa bosta tudi šport in gibanje. To je pri srcu tudi voditelju Taijiju, a v življenju šteje predvsem pozitivnost, pravi.

Taiji je velik ljubitelj podvodnega ribolova, zato mu zgodnje vstajanje ni tuje. Voditelj, maneken in poslovnež je vedno skrbel za svojo fizično formo, zato je tudi šport del njegovega jutra.

"Jutro je res pomemben del našega dneva. In če se lahko to jutro začne pozitivno, s tako prvo energijo, se mi zdi, da znamo marsikomu polepšati dan oz. ga dobro začeti. Že s tega vidika se zelo veselim vseh tem."

Jutro na Planetu od 20. septembra na Planetu. Vsak delavnik ob 7.25, bodite z nami!

