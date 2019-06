Španski seks simbol, ki začara s pogledom #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V sveži španski seriji Državne skrivnosti ne moremo spregledati postavnega vodje varnostne službe predsednika vlade Andresa Rivere, ki je navajen vsakodnevno reševati težavne situacije. Je zvest, zadržan in brez ugovora izpolnjuje ukaze nadrejenih, a kasneje zna nekatera dejanja obžalovati.

Že s prvo vlogo je bil nominiran za goyo

Vlogo varnostnika je prevzel 26-letni španski igralec Jesus Castro, čigar prodorne svetle oči so uročile marsikatero gledalko. Tako kot njegov lik iz serije je tudi Jesus zadržan, zato ga to, da ga oboževalci na ulici prepoznajo, spravlja v zadrego.

V filmih in serijah sicer nastopa zadnjih pet let, že njegova prva vloga v kriminalnem filmu Otrok (El Niño) pa je vzbudila veliko pozornosti, saj je bil nominiran za nagradi gaudí in goya, film pa je bil v Španiji zelo uspešen.

Jesus, ki v Španiji velja za pravi seks simbol, kot se imenuje tudi njegov parfum, se večkrat znajde tudi v vlogi manekena. Za različne modne kampanje je poziral tudi z Monico Cruz, sestro Penelope Cruz, in Alessandro Ambrosio.

Trenutno je samski in s svojim psom živi v Madridu, za lepo postavo pa skrbi s pomočjo rednega teka, prav tako rad igra nogomet - in seveda navija za Real Madrid.

V novem delu Državnih skrivnosti ne zamudite:

Po posredovanju strankarskega veljaka Gutiérreza Casasa so prijeli novega osumljenca in tako končno iz zapora izpustili Paulo. Vendar so medtem ubili njeno mamo, ker je grozila, da bo medijem razkrila vladno zaroto. Zdi se, da resnica zanima zgolj Carlosa Castilla, agenta španske obveščevalno-varnostne agencije. Ko se predsednik vlade vrne domov, izvemo pravi razlog, zakaj ga je hotela njegova žena ubiti.

Serijo Državne skrivnosti lahko na Planetu spremljate ob petkih ob 22.30.

