V novi seriji navdušuje tudi ta lepotica #foto

Španska igralka Michelle Calvó je profesionalka na mnogih področjih: glasba, ples, šport, moda, ima tudi blog z več kot 90 tisoč sledilci, ki pa se mu v zadnjem času ne posveča prav pogosto. Poleg igre ji veliko časa vzame tudi študij predšolske vzgoje, saj jo neizmerno veseli delo z otroki.

Nastopila je v več španskih serijah, trenutno pa jo na Planetu lahko spremljate v političnem trilerju Državne skrivnosti, v katerem igra skrivnostno Paulo Campillo, vodjo komunikacije pri španskem predsedniku vlade.

In čeprav 27-letnica navdušuje s svojo lepoto, sama pravi, da je to zanjo prej prekletstvo kot blagoslov. Prepričana je namreč, da se je morala prav zaradi videza večkrat dokazovati.

In to jo po njenem mnenju druži z njenim likom v seriji Državne skrivnosti: "Sem feministka in tudi Paula je takšna. Tako kot ona se moram bojevati proti številnim ljudem, ne glede na spol, da pridem tja, kamor želim priti. Hitro dobim oznako, zaradi česar moram dokazovati, da sem več kot le lep obraz in da sem vse to dosegla z delom in trudom."

Michelle je v zvezi s španskim odbojkarjem Alejandrom Fernándezom Rojasom:

