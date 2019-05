To se v Milijonarju še ni zgodilo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za tekmovalce, ki so se tokrat merili v igri Hitri prsti, je bilo vprašanje, kot kaže, prezahtevno in v predvidenem času nikomur od šesterice ni uspelo podati odgovora s pravilnim zaporedjem. To se je zgodilo prvič v tej sezoni kviza Milijonar. Voditelju Slavku Bobovniku nato ni preostalo drugega, kot da tekmovalcem postavi novo vprašanje. Več v v videu.

Komu od kandidatov se je nato vendarle uspelo prebiti na vroči stol in kako dobro se je v igri Milijonar odrezal, pa preverite nocoj ob 20. uri na Planetu.

Priljubljeni kviz Milijonar, ki ga vodi Slavko Bobovnik, je na sporedu od ponedeljka do srede ob 20. uri na Planetu.

