Sobotni večer z oddajo Kdo si ti? Zvezde pod masko

Zabavno oddajo Kdo si ti? Zvezde pod masko boste odslej na Planetu lahko spremljali ob sobotah ob 20.30, ko bosta na sporedu dva dela. Tudi tokrat se nam bodo predstavile štiri nove maske in skupaj z zvezdniškama ekipama, bomo lahko ugibali, kdo od znanih Slovencev se skriva pod maskami žabe, pirata, pajkovke in čuka.

V soboto gledalce čaka še en zabaven večer z oddajo Kdo si ti? Zvezde pod masko, v kateri se bodo zvezdniškima ekipama predstavile štiri nove maske. V oddaji se sicer nadaljuje tudi tekma med zvezdniškima ekipama Triglav in Legende, ki bosta spet imeli priložnost ugibati, kdo se skriva pod masko, in povišati točkovna izkupička, ki sta za zdaj zelo izenačena.

V soboto se nam bodo z glasbenimi točkami predstavili pajkovka, žabec, pirat in čuk.

Prejšnji teden je izpod maske miške pokukala Irena Vrčkovnik, tiger je bil Damjan Murko, mačka pa Tinkara Fortuna iz skupine Bepop.

Tokrat pa bomo lahko skupaj z Jasno Kuljaj, Zvezdano Mlakar, Miho Hercogom, Sašo Lendero, Milanom Gačanovičem - Gachem in Mimijem Inhofom ugibali, kateri znani Slovenci in Slovenke se skrivajo pod maskami žabe, pirata, pajkovke in čuka.

Šov Kdo si ti? Zvezde pod masko bo odslej na sporedu v SOBOTO ob 20.30. Na sporedu bosta dva dela. Ne zamudite!

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.