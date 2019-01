Se spomnite Backstreet Boys? Tako so videti danes #video

V pogovorni oddaji Ellen, ki jo na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do petka, bodo danes ob 16.15 gostovali člani nekdaj zelo priljubljene fantovske glasbene skupine The Backstreet Boys. Fantom, ki so skupaj že 25 let, je Ellen brez zadržkov postavila tudi nekaj zelo žgečkljivih in zabavnih vprašanj.

Kdo ne pozna fantovske glasbene skupine The Backstreet Boys? Skupina, ki je bila ustanovljena leta 1993, je prodala več kot sto milijonov albumov in velja za najuspešnejšo moško glasbeno skupino v zgodovini. Na lestvici Billboard Top 40 je imela kar 13 hitov, med njimi I’ll never break your heart, Everybody, Show me the meaning of being lonely, I want it that way, Quit playin’ games with my heart ... Tudi njihova nekoliko novejša glasba je zelo dobro sprejeta pri poslušalcih in se uvršča na različne lestvice.

Foto: Getty Images

Letos se skupina, ki je že gostovala tudi v Sloveniji, spet odpravlja na svetovno turnejo, med drugim se bodo ustavili v naši bližini - maja na Dunaju in junija v Budimpešti.

Fantje so se oglasili tudi v pogovorni oddaji Ellen, v kateri jih je voditeljica Ellen DeGeneres s svojimi vprašanji presenetila in jih spravila tudi v zadrego. Na vprašanje, ali so se kdaj romantično zapletli s katero od oboževalk, so vsi z izjemo Kevina odgovorili pritrdilno. Tudi ob vprašanjih, ali se je kdo od njih kdaj strastem predajal v letalu, ali so se oboževalkam kdaj podpisali na prsi in ali so med nastopom kdaj popolnoma pozabili besedilo pesmi, je bilo nekaterim članom skupine The Backstreet Boys kar precej nerodno.

Kako so fantje odgovarjali na žgečkljiva vprašanja, si lahko pogledate v priloženem videu, več pa v oddaji Ellen danes ob 16.15 na Planetu.

Pogovorno oddajo Ellen si lahko ogledate ob ponedeljkih ob 13.15, od torka do petka pa ob 16.15 na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.