Michelle Obama razkrila podrobnosti svojega prvega poljuba #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Ellen, ki si jo danes ob 16.15 lahko ogledate na Planetu, bo gostovala nekdanja prva dama ZDA Michelle Obama. Predstavila bo svojo knjigo, v kateri je med drugim pisala o življenju v Beli hiši, zelo natančno pa je opisala tudi svoj prvi poljub v osmem razredu osnovne šole. Voditeljici je razkrila še zabavno zgodbo, kako je bil videti maturantski ples njene hčerke in zakaj je bil njen mož Barack Obama takrat vesel, da je bil še enkrat izvoljen za predsednika.

Michelle Obama je v oddaji Ellen gostovala že kar nekajkrat in poskrbela za kar nekaj nepozabnih trenutkov, tokrat pa je predstavila svojo novo knjigo, v kateri je med drugim opisala svoj prvi poljub s fantom po imenu Ronell. Zgodilo se je v osmem razredu pred njeno hišo. Fanta je poklicala po telefonu in dogovorila sta se, da bosta preizkusila poljubljanje. Brez zmenka, brez sprehoda, brez sladkih besed, samo poljubljanje. Nekdanja prva dama ZDA na koncu ni hotela razkriti priimka fanta, s katerim je doživela svoj prvi poljub, saj jo je skrbelo, da ga bodo začeli mediji preveč oblegati.

Z voditeljico Ellen DeGeneres je delila tudi zgodbo o maturantskem plesu svoje hčerke Malie. Malia je namreč vztrajala, da bo na ples odšla v avtomobilu svojega spremljevalca. Kar nekaj časa je trajalo, da so vse podrobnosti uskladili z varnostno službo in nekoliko zaobšli predvidni protokol. Michelle je svojo hčerko za vsak primer tudi opozorila, naj njen spremljevalec temeljito očisti svoje vozilo, da ne bi bilo kakšne zadrege, če bi varnostni psi prevohali njegov avtomobil in našli sledi kakšnih nedovoljenih substanc.

Dodala je, da se je predsednik Barack Obama po odhodu hčerke na maturantski ples šalil, da je zelo vesel ponovne izvolitve za predsednika, saj po njegovem mnenju za očeta ni lepšega občutka kot to, da vidi, da hčerko na maturantski ples pospremijo kar trije avtomobili oboroženih varnostnikov.

Nekaj utrinkov iz pogovora med Ellen in Michelle si poglejte v spodnjem videu, več pa v današnji oddaji Ellen ob 16.15 na Planetu.

V oddaji Elen, ki si jo danes ob 16.15 lahko ogledate na Planetu, bo nekdanja prva dama za veliko smeha poskrbela tudi s posnemanjem svojega moža, nekdanjega predsednika ZDA Baracka Obame.