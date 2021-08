S svojo odločitvijo v šovu je poskrbela za velik šok

Resničnostna oddaja Poroka na prvi pogled, ki jo na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do petka, večer za večerom skrbi za izjemno razburljivo in nepredvidljivo dogajanje. V zadnji oddaji je s svojo odločitvijo na ceremoniji obnovitve zaobljub za šok poskrbela Gabrielle in odprtih ust pustila tako svojega izbranca kot tudi sotekmovalce in strokovnjake.