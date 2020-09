Ricky Gervais: Karantena je lahka

Britanski komik, znan po serijah Pisarna in After Life, je v oddaji Ellen povedal, da samoizolacija ni pretirano spremenila njegovega vsakdana, saj že prej ni veliko hodil ven, pa tudi obiskov ne mara. "Ko sem kupil to hišo, je imela osem spalnic, vendar sem porušil stene in ustvaril eno samo spalnico, zato, da družina ne more ostati," se je pošalil ter dodal, da je bil že prej ob 18. uri po navadi na kavču s steklenico vina in da ima "vedno dovolj alkohola za nuklearno zimo".

Igralčeva življenjska sopotnica, pisateljica Jane Fallon, pa ni tako zelo navdušena nad Rickyjevo nenehno prisotnostjo, saj je navajena miru in tišine. "Človek bi si mislil, da bo vesela, ker lahko več časa preživi z Rickyjem Gervaisom, ampak ne!" je komik nasmejal Ellen.

"Sestre opravljajo težaško delo, nas so samo prosili, naj bomo doma"

A vedno iskreni Ricky se tudi zelo dobro zaveda, da ima srečo. "Ne bom se pritoževal, saj sestre v bolnišnicah opravljajo 14-urne izmene. Nas so samo prosili, naj ostanemo doma in gledamo televizijo," je sklenil komik, ki je v minulih mesecih že večkrat kritiziral zvezdnike, ki se pritožujejo nad karanteno.

Del Rickyjevega gostovanja si oglejte spodaj, celotna oddaja pa bo na Planetu ob 13. uri:

Aktualno sezono Ellen lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 13. uri.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.