Režiser je igralki očital, da je predebela

Igralka se je pred začetkom snemanja filma Pearl Harbor v svoji koži počutila odlično, saj ji je hitro uspelo izgubiti težo, ki jo je pridobila med nosečnostjo. Hladen tuš pa je prišel, ko je šla na pomerjanje kostumov za vlogo.

"Spomnim se, da sem preizkusila nekaj kopalk za prizor, in priznati moram, da sem se počutila precej zmagoslavno. Kostumograf pa je medtem dobesedno prebledel in mi rekel: "Hočeš vedeti, koliko časa še imaš do snemanja tega prizora?" Takoj ko sem se vrnila v hotel, me je tam čakala napisana stroga dieta in natančen urnik vadbe."

26- letna Kate Beckinsale v filmu Pearl Harbor

Čeprav ji ni bilo jasno, zakaj bi morala za vlogo medicinske sestre med drugo svetovno vojno imeti popolno postavo, se je igralka diete držala, dokler se na snemanju ni skoraj onesvestila. Kasneje je odkrila, da ni bila edina, ki ji je bilo naročeno, da mora shujšati.

Svojo zgodbo ji je med drugim zaupal tudi soigralec Ben Affleck, ki je z režiserjem Michaelom Bayem že prej sodeloval. "To se je zgodilo tudi meni. Prisilili so me, da sem si dal narediti nove zobe," naj bi igralki zaupal zvezdnik. Ta je potem v šali povedala, da je bila vesela, da je lahko vsaj obdržala svoje zobe.

Nad odnosom režiserja na snemanjih se je sicer pritožilo že kar nekaj igralcev, med drugim Megan Fox in Jennifer Lawrence.

Zdaj trenira tudi po šestkrat na teden

Igralka do trenutka, ko ji je režiser naročil, naj začne trenirati, nikoli ni vstopila v telovadnico, zdaj pa se tam poti tudi po šestkrat na teden. "Redna vadba je zame zelo pomembna predvsem zaradi mojega počutja, vse drugo so samo pozitivni stranski učinki. S fizičnimi treningi se znebim tudi stresa," je pojasnila in dodala, da pri tem seveda pazi tudi na to, da se pravilno prehranjuje.

