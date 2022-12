Radio Ekspres z novo voditeljico

Tri leta je imela simpatična voditeljica radijski premor, saj se je v tem času posvetila televiziji. Čeprav televizije ne zapušča in ostaja na Planet TV, pa bo nekaj svojega časa namenjala tudi poslušalcem radia Ekspres. Družbo nam bo delala ob ponedeljkih in torkih popoldne, med 14. in 19. uro.

"Po prvem dnevu sem ugotovila, kako zelo sem pogrešala radio in stik s poslušalci. Tri leta radijske pavze je bilo zame res preveč. Ekipa radia Ekspres mi je pisana na kožo. Vsi so tako zelo srčni, profesionalni in do zdaj so bili vedno dobre volje in to mi zelo veliko pomeni. Da prideš z veseljem na radio, da se veseliš, da jih spet vidiš in da lahko računaš na njih, ko ti kaj ne gre, ko morda česa ne znaš. Še več. Dopoldanski voditelj Tomaž Okorn je za moj prvi dan celo ostal nekoliko dlje časa v službi, da mi je pomagal prebiti led. Zelo zanimivo je tudi to, da veliko ljudi iz ekipe radia Ekspres poznam že od prej. Ali smo kdaj delali skupaj na kakšni drugi radijski postaji ali pa sem z njimi že delala na televiziji. Res sem vesela, da sem postala del ekipe radia Ekspres," pravi Eva Cimbola.

Eva Cibola je nova voditeljica na radiu Ekspres.

"Poslušalci lahko od mene pričakujejo iskrenost. Velikokrat sem slišala opazko, da jim je pri meni najbolj všeč to, da sem takšna kot sem v resnici. Če me kaj spravi v jok ali smeh, to pokažem, hkrati pa kdaj povem tudi, če se zmotim. Saj smo vsi le ljudje in vsak od nas se kdaj zmoti, kajne? Pa tudi za akcijo sem vedno, tako da naj vas ne preseneti, če bom kdaj imela kakšno "noro" idejo. Voditelj Kul jutra na radiu Ekspres Klemen Bučan, hvala, da si pisal Miklavžu, da ste si na radiu Ekspres zaželeli mene in hvala Miklavža, da me je dostavil na radio Ekspres … ," je v smehu še dodala Eva Cimbola, ki jo na Planetu trenutno lahko spremljate v oddaji Planet na obisku, ki je na sporedu ob četrtkih ob 18.30.

