Približuje se konec šole, v kinu pa se začenja poletje filmskih uspešnic

Zaključek šolskega leta prinaša filmske uspešnice, ki bodo v kinematografih zadovoljile vse okuse in želje najširšega občinstva. Prihajajo filmi o superjunakih, visokoproračunska nadaljevanja slavnih franšiz, navdihujoče zgodbe, smešne komedije ter grozljivke in napeti trilerji. Poglejte si pregled kinematografskih uspešnic, ki v distribuciji Blitz Filma prihajajo to poletje v kino.

FLASH (The Flash)

14. junija v kinematografe prihaja najljubši član Lige pravičnih – FLASH – prvi neodvisni film DC-jevega superjunaka v režiji Andyja Muschiettija. Igralsko zasedbo sestavljajo Ezra Miller kot Barry Allen, znan kot Flash, Sasha Calle kot Superženska ter Michael Keaton in Ben Affleck kot Batmana. Zgodba filma se vrti okrog Flashovega poskusa vrnitve v preteklost, da bi rešil svoje pokojne starše. Vendar pa se poskus, da bi rešil svojo družino, nehote spremeni v prihodnost, zaradi česar Barry ostane ujet v kruti sedanjosti, v katero se je vrnil general Zod z grožnjo po uničenju, okoli Barryja pa ni drugih superjunakov, ki bi mu lahko priskočili na pomoč. Razen če mu uspe iz upokojitve zvabiti zelo drugačnega Batmana in iz ujetništva rešiti zaprtega Kryptonca, čeprav ne tistega, ki ga išče. Navsezadnje je Barryjevo edino upanje, da bi rešil svet, v katerem je in se vrnil v prihodnost, ki jo pozna, tekma z njegovim lastnim življenjem. Toda ali bo največje žrtvovanje dovolj, da bi ponovno vzpostavil red v vesolju? To lahko preverite že 14. junija na predpremiernih projekcijah v kinematografih.

ELEMENTI (Elemental)

15. junija v kinematografe prihaja domiselna animacija studiev Disney in Pixar, ki govori o nasprotjih in njihovi privlačnosti. Film je postavljen v Mesto Elementov, v katerem živijo in sobivajo štirje osnovni elementi – ogenj, voda, zrak in zemlja. Zrak ima glavo pogosto v oblakih, medtem ko je zemlja preveč rodovitna. Voda vedno prodre vsepovsod … in ogenj? Je velikokrat ognjevit. Toda vsi živijo po enem pravilu. Elementi se ne mešajo! Kljub očitnim in temeljnim razlikam bodo elementi spoznali, da so si veliko bolj podobni, kot so mislili, in da je tisto, kar nosimo v sebi, veliko pomembneje od tistega, kar je zunaj. Elementi v kinematografe po Sloveniji prihajajo v sinhronizirani različici. Glasove so med drugimi posodili TJAŠA HROVAT STEKLASA, VORANC BOH, MOJCA FUNKL, PATRIK NOVAK, ANDREI LENART, JERNEJ KUNTNER, KARIN KOMLJANEC, DAMJANA ČERNE in JOŽEF REPOŠA.

MISIJA KANDAHAR (Kandahar)

Gerard Butler bo od 22. junija ponovno v vlogi obveščevalca, tokrat agenta CIE, ki razkriva tajno misijo v Afganistanu. Režiser Ric Roman Waugh je z Butlerjem sodeloval že pri akcijskih uspešnicah Angel je padel in Grenlandija: Poslednje zatočišče. Uhajanje zaupnih obveščevalnih podatkov razkrije tajno misijo in identiteto tajnega agenta CIE, ki deluje na Bližnjem vzhodu. Ker je obtičal v osrčju sovražnega ozemlja, se morata s prevajalcem prebiti iz puščave do reševalne postaje v Kandaharju v Afganistanu in se izogniti elitnim specialnim enotam, ki ju zasledujejo …

INDIANA JONES IN ARTEFAKT USODE (Indiana Jones and the Dial of Destiny)

Konec junija je rezerviran za vrnitev legendarnega Harrisona Forda v vlogi Indiane Jonesa! Od priznanega scenarista in režiserja Jamesa Mangolda prihaja zadnje poglavje sage o enem največjih filmskih junakov. Film Indiana Jones in artefakt usode, ki na velika platna prihaja 28. junija, še zadnjič spremlja nominiranca za oskarja® Harrisona Forda v svoji legendarni vlogi arheologa z bičem. Piše se leto 1969 in Indiana Jones je pripravljen obupati. Več kot desetletje je poučeval arheologijo na kolidžu Hunter v New Yorku in je tik pred upokojitvijo v svojem skromnem stanovanju, v katerem trenutno živi sam. Stvari se hitro spremenijo, ko ga nenapovedano obišče njegova odtujena krščenka Helena Shaw, saj išče redek artefakt, ki ga je Indiani dal njen oče – gre za zloglasno napravo, ki naj bi imela moč izslediti časovne razpoke. Uspešna prevarantka Helena ukrade artefakt in hitro zapusti državo, da bi ga prodala najboljšemu ponudniku. Ker Indy nima izbire, pobriše prah s svojega znamenitega klobuka in usnjene jakne za še eno, tokrat zadnjo vožnjo.

TOTALNO ODŠTEKAN IZLET (Joy Ride)

Totalno odštekan izlet v kina prihaja 6. julija! Nora komedija scenaristov filma Noro bogati Azijci in producentov filmov Sosedi in Konec je tu zagotavlja dve uri fantastične zabave! Igralka Ashley Park, zvezda priljubljene serije Emily v Parizu, vodi žensko igralsko zasedbo v zabavni zgodbi o identiteti in samoodkrivanju, ki se osredotoča na štiri neobičajne prijateljice, ki se podajo na enkratno mednarodno pustolovščino … Ko gre Audreyino (Ashley Park) poslovno potovanje v Azijo po zlu, zaprosi za pomoč svojo divjo najboljšo prijateljico iz otroštva Lolo in Kat, prijateljico s fakultete, ki je postala zvezda telenovele; nenačrtovano se jim pridruži tudi Deadeye, Lolina ekscentrična sorodnica. Njihova epska izkušnja brez meja se tako spremeni v potovanje povezovanja, prijateljstva, pripadnosti in divjega razvrata, ki vas bo nasmejala do solz.

BARBIE

Še čisto malo moramo počakati do 20. julija, ko v kina pride težko pričakovana uspešnica BARBIE. Barbie je zagotovo najbolj smešen film tega poletja! Sodelovanje režiserke Grete Gerwig z glavnima igralcema – Margot Robbie v vlogi Barbie in Ryanom Goslingom v vlogi Kena – se je izkazalo za zmagovito kombinacijo. Živeti v Barbie deželi pomeni biti popolno bitje na popolnem mestu. Razen če imaš popolno eksistencialno krizo. Ali pa si Ken. Verjamemo, da bo film pravo presenečenje za vse, filmska glasba pa se bo zagotovo slišala na plažah po vsem svetu! Dua Lipa je namreč pred kratkim napovedala film in glasbeni album s pesmijo Dance the Night, na katerem se bodo zvrstili še Ava Max, Charli XCX, Dominic Fike, Fifty Fifty, Gayle, Haim, Ice Spice, Kali, Karol G, Khalid, Lizzo, Nicki Minaj, PinkPantheress, Tame Impala in Kid Laroi.

GRAD STRAHOV (Haunted Mansion)

V tej misteriozni družinski pustolovščini, ki temelji na klasični atrakciji Disneyjevega tematskega parka, se zdravnica in njen devetletni sin, ki želita začeti novo življenje, preselita v neobičajno in cenovno ugodno vilo v New Orleansu. Kmalu odkrijeta, da nov dom in mesto skrivata veliko več, kot sta pričakovala. Obupno začneta iskati pomoč, zato najameta zanimivo skupino tako imenovanih duhovnih strokovnjakov, da jima pomagajo rešiti dom pred nadnaravnimi skvoterji. Rosario Dawson, Tiffany Haddish, Owen Wilson, Danny DeVito, Jamie Lee Curtis in Jared Leto sestavljajo fantastično zvezdniško zasedbo filma Grad strahov, v katerem bo od 27. julija dalje uživala vsa družina.

MEGALODON 2: PREDATOR IZ GLOBIN (Meg 2: The Trench)

V kina prihaja 3. avgusta! Jason Statham in njegova ekipa se vračajo, da bi nadalje raziskali Marianski jarek, kjer se bodo spopadli z novimi grozljivimi bitji. Ta film je brez dvoma večji in spektakularnejši od prejšnjega! Ko zlonamerno rudarsko podjetje ogrozi njihovo misijo in jih prisili v boj za preživetje, se njihovo potovanje spremeni v kaos. Z ogromnimi morskimi psi megalodoni na eni strani in neusmiljenimi ugrabitelji na drugi, morajo naši junaki v tekmi s časom, prelisičiti te neusmiljene plenilce.

DRAKULA: PREBUJENO ZLO (The Last Voyage of Demeter)

Foto: Blitz film & video distribution d.o.o.

Srhljiva priredba grozljivega poglavja priljubljene grozljivke Brama Stokerja – Drakula – v režiji Andréa Øvredala v kinematografe prihaja 10. avgusta. Zgodba govori o trgovski ladji, po imenu Demeter, ki pluje v London in prevaža zasebni tovor – petdeset neoznačenih lesenih zabojev. Na potovanju se ladijski posadki, ki poskuša preživeti že tako naporno čezoceansko potovanje, dogajajo izredno nenavadne stvari, ki jih vsako noč spremlja neusmiljena zlobna prisotnost na krovu. Ko Demeter končno doseže obale Anglije, je to le še zoglenela, zapuščena razbitina, na kateri ni sledu o posadki.

BLUE BEETLE

Blue Beetle je akcijska, sodobna zgodba vesolja DC, ki ponuja svež in zabaven pogled na žanr superjunakov, s kombinacijo odličnega humorja, akcije in čustev, ki je v kinu ne smete zamuditi od 17. avgusta dalje. Ta epska pustolovščina spremlja Jaimeja Reyesa, običajnega mladeniča, ki je ravnokar končal fakulteto. Ko išče svoje poslanstvo na tem svetu, v last nepričakovano dobi starodavno relikvijo nezemeljske biotehnologije – skarabeja –, kar za vedno spremeni njegovo usodo. S pomočjo svoje družine in izjemne tehnološko napredne superobleke odkrije, da lahko reši svet.

P'ESTANIAN IN TRIJE SMRČKETIRJI (Dogtanian and the Three Muskehounds)

Ta neverjetna animirana, sinhronizirana pustolovščina, ki temelji na slavnem romanu Trije mušketirji in je postavljena v 17. stoletje, sledi mlademu kužku P’Estanianu, ki potuje v veličastni Pariz in upa, da bo izpolnil svoje sanje in postal eden od slavnih kraljevih zaščitnikov. V kina po Sloveniji prihaja 31. avgusta. P’Estanian je mladi mečevalec, ki sanja, da bi se pridružil legendarnim Smrčketirjem. Po tem, ko je dokazal svoje spretnosti in si pridobil njihovo zaupanje, mora s Smrčketirji braniti kralja pred skrivno zaroto zlobnega kardinala, ki želi prevzeti oblast. Ker ni nikogar drugega, ki bi rešil dan, se P’Estanian in njegovi novi prijatelji, nadarjeni mečevalci, podajo na pustolovščino, da bi rešili kralja in osvobodili regijo.

To je le nekaj filmov v distribuciji Blitz Filma, zaradi katerih se boste lahko pred poletno vročino zatekli v hladne kinodvorane, si privoščili slastne kokice in se osvežili s hladno pijačo.