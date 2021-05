Poskrbimo za čebelam prijazen svet!

20. maja praznujejo čebelice po vsem svetu! Tako majhne opraševalke, pa toliko dobrega storijo za naš svet! Čebele so namreč odgovorne za kar eno tretjino svetovne proizvodnje hrane. Z opraševanjem in nabiranjem medičine omogočajo, da se rastline množijo. Z uspešnim opraševanjem pa je pogojen tudi obstoj prehranjevalne verige.

V Medexu si prizadevajo ohraniti čebelam prijazen svet. Zato so se odločili, da svetovni dan čebel, ki ga praznujemo 20. maja, počastijo s prelepimi sončnicami.

K vsakemu nakupu, ki ga boste opravili med njihovimi spletnimi policami ali v trgovini Medex na Miklošičevi ulici, vam priložijo vrečko s semeni prelepe sončnice. Iz semen z malo potrpežljivosti, a veliko vode in sonca lahko vzgojite svojo lastno medovito rastlino. Tako soustvarjate čebelam prijazen svet.

Čebelam prijazen svet je tudi svet s trajnostnim pristopom do embalaže. Zato v najbolj medeni trgovini v Ljubljani med točijo v domače steklene kozarce vseh oblik in velikosti. V četrtek, 20. maja, lahko takšen kozarček sveže točenega slovenskega cvetličnega medu iz njihovega "čebeljega panja" prejmete zastonj. Oglasite se v trgovini Medex na Miklošičevi ulici in prejmite med z najlepšimi željami in lepim sporočilom.

Naročnik oglasnega sporočila je Medex.