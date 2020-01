Poglejte, kako je zdaj videti Valter iz The Biggest Loser Slovenija #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Že v šovu The Biggest Loser Slovenija, ki ste ga lahko spremljali na Planetu, so številni tekmovalci postregli z osupljivimi preobrazbami, svojo pot pa nadaljujejo tudi zdaj, ko niso več na očeh javnosti in navdušujejo z rezultati.

Priljubljena osebna trenerka Nataša Gorenc, ki smo jo prav tako lahko spremljali v oddaji The Biggest Loser Slovenija, je pred dnevi na svojem profilu na Instagramu delila fotografijo varovanca iz oddaje Valterja. Ta še vedno vztraja na poti, ki si jo je začrtal v šovu. In rezultati so več kot osupljivi.

Nataša je zraven pripisala Valterjeve besede. "Vsako jutro naredim 36 počepov, 36 izpadnih korakov, 36 vojaških poskokov z oporo na klopci, 36 sklec in desko! To mi je osnovna higiena. Potem grem na hrib na Sv. Ano! Ali občasno kam drugam! Tudi večkrat v enem dnevu! Hodim za razgledom in za tistim občutkom svobode, ko končno spet diham s polnimi pljuči!Nikoli več ne želim biti ujetnik svojega telesa! To me vodi! Naprej! Imam še veliko ciljev!"

Nataša je dodala, da so prav taki varovanci njen navdih in da je še bolj prepričana, da opravlja najboljšo službo na svetu.

S svojimi preobrazbami pa medtem še naprej navdušujejo tudi nekateri drugi tekmovalci tretje sezone šova The Biggest Loser Slovenija.

