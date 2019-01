Po vročih skupnih prizorih igralca zapustila partnerja in pričela romanco #foto

Nocoj ob 22.30 si boste na Planet 2 lahko ogledali film Sanjska hiša (Dream House), v katerem nastopata tudi filmska zvezdnika Craig Daniel in Rachel Weisz, ki sta po koncu snemanja filma zapustila svoja takratna partnerja in postala par.

Nekaj vročih ljubezenskih prizorov v filmu Sanjska hiša sta igralca odigrala tako prepričljivo, kar je nakazovalo, da sta si bila naklonjena tudi zasebno. Rachel in Craig sta se sicer poznala že od prej, ljubezenska iskrica pa je preskočila prav med snemanjem filma. Leto dni po koncu snemanja, sta nato oba zapustila svoja tedanja partnerja in začela romantično zvezo.

Daniel, najbolj znan po upodobitvi legendarnega agenta 007, je takrat končal zvezo s filmsko producentko Satsuki Mitchell, s katero je bil pet let tudi zaročen, medtem ko je bila Rachel do takrat v devet let trajajoči zvezi z režiserjem filmske uspešnice Črni labod Darrenom Aronovskim, s katerim ima tudi sina Henryja. Daniel in Rachel sta se na presenečenje javnosti kasneje na skrivaj tudi poročila, septembra lani pa se jima je rodil tudi prvi otrok.

Rachel Weisz in Daniel Craig v filmu Sanjska hiša. Foto: IMDb

Zgodba filma Sanjska hiša

Film Sanjska hiša sicer govori o uspešnem založniku Willu, ki se z mlado družino preseli iz velemesta, toda začetno veselje preglasijo nerazložljivi dogodki. Will odkrije, da je bil njihov novi dom nekoč prizorišče krutega umora mlade mame in njenih hčerk. Med raziskovanjem smiselnih razlag Willu na pomoč priskoči prijazna soseda Ann. Ko družino pretresejo novi srhljivi pripetljaji, se mora Will soočiti z neprijetnim spoznanjem, ki zamaje vsa njegova prepričanja in ga pripelje na rob razuma.

Film Sanjska hiša (Dream House) si lahko na Planet 2 ogledate nocoj ob 22.30.

Rachel Weisz pa lahko vidite tudi v filmu Bournova zapuščina (The Bourne Legacy) v nedeljo ob 20.00 na Planetu. Film bo na slovenskih televizijah predvajan premierno.

