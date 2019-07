Sobotna Romanca v Rimu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kristen Bell je ambiciozna Newyorčanka Beth, ki nikakor ne more najti prave ljubezni, zato med obiskom Rima vzame nekaj kovancev iz vodnjaka ljubezni. S tem si na glavo nakoplje nerazložljivo hrepenenje nekdanjih lastnikov kovancev ... Romantično komedijo si lahko na Planetu ogledate v soboto ob 20.00!

When in Rome, 2010

V soboto, 6. julija, ob 20.00 na Planetu

Režija: Mark Steven Johnson

Igralci: Kristen Bell, Josh Duhamel, Anjelica Huston, Don Johnson, Danny DeVito, Will Arnett, Dax Shepard, Jon Heder

Zgodba:

Ambiciozna Newyorčanka Beth nikakor ne najde prave ljubezni, zato med obiskom Rima vzame nekaj kovancev iz vodnjaka ljubezni. S tem si na glavo nakoplje nerazložljivo ljubezen nekdanjih lastnikov kovancev: bogatega proizvajalca klobas, cestnega čarovnika, strastnega slikarja in samovšečnega manekena. Toda ko ji začne dvoriti tudi simpatični novinar Nick, mora Beth ugotoviti, ali so njegova čustva pristna ali pa je tudi on zgolj suženj ljubezenskega uroka.

Kristen Bell in Josh Duhamel sta bila za svoji vlogi nominirana za nagrado Teen Choice.

