Po odhodu iz šova o svoji ženi razkril šokantno podrobnost

Pot iz pekla v raj in nazaj sta v ljubezenskem eksperimentu Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki jo na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 21.40, prehodila Jesse in Claire. Jesse je na predzadnji ceremoniji zaobljub priznal, da ni sposoben pozabiti Clairine nezvestobe, zato sta eksperiment zapustila. Jesse je po koncu šova o svoji ženi iz šova razkril še eno šokantno podrobnost.

Strokovnjaki John, Mel in Alessandra so se v šovu Poroka na prvi pogled odločili združiti 31-letno pomočnico v vrtcu Claire in 30-letnega Jesseja Burforda, ki se ukvarja z opravljanjem poročnih obredov. Njuna zgodba v šovu se je začela zapletati, ko je Claire Jesseja prevarala z Adamom.

Foto: Red Arrow Studios

Čez čas mu je to priznala in se pokesala za svoje grehe, in čeprav je bilo sprva videti, da to zanju pomeni konec eksperimenta, se je Claire Jesseju odkupila in počasi nazaj pridobila njegovo zaupanje.

Postala sta eden najmočneših parov v šovu, a je hitro zatem Jesse predvsem po zaslugi kontroverznega soudeleženca v šovu Harrisona začel dvomiti o Clairinih iskrenih namenih v šovu, zato sta se kasneje oba odločila zapustiti eksperiment.

Jesse in Claire Foto: Red Arrow Studios

Po koncu šova je Jesse glede ženine afere razkril še nekaj šokantnih podrobnosti. Po poljubu naj bi Adamu namreč pošiljala zasebna sporočila. Jesse je na Instagramu svojim sledilcem sporočil: "Claire si je po poljubu še naprej dopisovala za Adamom in mu predlagala, da bi se družila v času izven snemanja šova. Rekla je tudi, da bi bila bolj vesela, če bi jo v šovu poparčkali z Adamom namesto s tem retardirancem, ob tem pa je pokazala name."

Napeto dogajanje v šovu Poroka na prvi pogled se nadaljuje že nocoj ob 21.40 na Planetu.

Ljubezenski eksperiment Poroka na prvi pogled: Avstralija lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do četrtka ob 21.40.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.