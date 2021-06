Očeta sem nazadnje videl pri šestih letih #video

Ni bilo lahko

Igor Krmelj je voditelj informativne oddaje Planet 18, ljubitelj narave in čistega okolja, ceni točnost, prizna zmotljivost, predvsem pa je oče. Oče dveh otrok, ki si je družino ustvaril z nekdanjo novinarko. Zadnja leta živijo v hiši, streljaj od prestolnice, v objemu gozda. A ni bilo vedno tako lepo. Igor je odraščal brez očeta, a je kljub vsemu danes človek, ki ima vrednote in jih skuša privzgojiti tudi svojima otrokoma. Pravi, da je kljub medijski prepoznavnosti prizemljen. Ker drugače niti ne zna.

Jaz ne vem, kakšna je vloga očeta

S partnerko Ano imata dva otroka, Ažbeta in Aljo. Pri njih doma ni tabu tem, o vsem se pogovorijo. A ko sta izvedela, da pričakujeta fantka, se je tudi v Igorju pojavil dvom. Dvom, ki ga ima večina bodočih staršev. Pri Igorju Krmelju je bil še bolj izrazit, saj ob sebi ni imel ob sebi moške figure, po kateri bi se zgledoval. "Tega je bilo mene tudi strah, " prizna. Zato ga je vodil nasvet strica. "Igor, samo delaj s srcem. To, kar čutiš, to naredi. In boš najboljši oče."

Informativna oddaja Planet 18 vsak dan ob 18. uri na Planetu. Z junijem pa se seznanite z dogodki dneva zgolj v eni minuti, tudi ob 19. uri. Z vami bosta Valentina Plaskan in Igor Krmelj.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.