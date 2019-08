Nogometni zvezdnik bo Rodney iz serije Samo bedaki in konji

Čeprav je nekdanji angleški nogometni reprezentant Peter Crouch dobesedno sovražil svoj vzdevek, ki ga je dobil po enem od glavnih junakov serije Samo bedaki in konji, se bo zdaj v oglasu pojavil prav v tej vlogi in pri tem zaslužil kar 30 tisoč funtov.

Dva metra visok nogometaš se bo kot Rodney Trotter iz nepozabne serije Samo bedaki in konji, ki velja za najbolj gledano britansko serijo vseh časov, pojavil v oglasu, ki bo promoviral kupovanje izdelkov lokalnih pridelovalcev in aplikacije, ki to omogoča. Tudi preostale like bodo odigrali "dvojniki" legendarnih igralcev. Za en snemalni dan naj bi v žep pospravil kar 30 tisoč funtov.

Glavni junaki komične serije Samo bedaki in konji.

Nogometaš je s televizijskim likom, ki ga je odigral angleški igralec Nicholas Lyndhurst, sicer povezan že dalj časa, saj je prav po njem dobil vzdevek, ki pa se mu na začetku nogometne kariere ni zdel tako zabaven.

"Ko sem bil star 19 let, sem bil videti zelo drugače kot vsi drugi nogometaši, saj fizično nisem bil tako razvit. Navijači so me zato primerjali z Rodneyjem Trotterjem iz serije Samo bedaki in konji. Ker takrat nisem bil še vešč ravnanja z mediji, so me prepričali še, da sem se pojavil oblečen v Rodneyja za naslovnico neke revije. Ta fotografija me je nato še dolgo časa preganjala," je priznal nogometaš, ki se je zdaj, kot kaže, s tem sprijaznil in se zna na račun podobnosti s televizijskim likom tudi pozabavati. Denar, ki ga bo s tem zaslužil, pa verjetno tudi ni odveč.

Podobnost ni tako zanemarljiva:

