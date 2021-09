Nocoj zadnji del oddaje Poroka na prvi pogled! #video #foto

Pari v eksperimentu Poroka na prvi pogled so se pari po več tednih zopet sestali na skupni večerji. Drama, šok in izpovedi so le deli razburljivega večera. Po vsem tem sinoči pa se bodo danes iskreno pogovorili in dokončno odločili o svojih usodah.

Šok tudi za Joy

Po zaobljubah pred tedni so se pari razšli in nadaljevali pot. Nekateri skupno, večina pa se jih je vrnila k samskemu stanu. Imamo pa dva povsem nova para, ki sta se oblikovala po svoje, brez pomoči strokovnjakov. Najbolj razvpit par te sezone, Tracey in Dean, sta ostala v stikih in kot pravita prijatelja, si je Tracey našla drugega partnerja iz šova, Seana. Kako je bilo videti, ko so to izvedeli ostali, pa si oglejte v spodnjem posnetku.

Za piko na i pa sta prav zagotovo poskrbela Troy in Carley, saj za njiju ni vedel nihče. Na večerjo sta prišla zadnja, z roko v roki in drama je bila zagotovljena. Troy jo je povabil na pijačo, potem ko ga je zavrnila njegova televizijska žena, zato je srečo našel drugje.

Večer šokatnih izjav, kdo bo presenetil tokrat?

A nocoj bo čas za resnico in izpovedi. Tako bo tudi Troy postavljen pred izziv s strani strokovnjakov. Ali ima že rad Carley? In če sta pri televizijskih partnerjih v šovu pogrešala predvsem intimnost, je imata v trenutni zvezi na pretek. Nekaterim bo šlo njuno neprestano izkazovanje ljubezni že malce na živce. Ne zamudite!

Finale 5. sezone oddaje Poroka na prvi pogled bo na Planetu že nocoj po filmu Kako ne umreti na zahodu.



V ponedeljek, 6. septembra, se začenja že 6. sezona Poroke na prvi pogled!

